Patinagem: António Freitas e Jéssica Rodrigues vencedores do Campeonato Nacional de Pista (com fotos)

António Freitas, do Clube Desportivo e Recreativo Santanense e Jéssica Rodrigues, do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, em seniores, foram os vencedores do Campeonato Nacional de Pista em Patinagem de Velocidade.

O evento decorreu este fim de semana no Patinódromo do Faial.

Nos restantes escalões, os patinadores madeirenses também estivem em evidência, conforme disse à rádio JMFM Alípio Silva, treinador do CDR Santanense e responsável pela organização.