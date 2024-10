O Panathinaikos, da Grécia, oficializou, hoje, a contratação do treinador Rui Vitória, que volta assim ao comando técnico de um clube depois de dois anos no futebol de seleções.

Despedido da seleção do Egito em fevereiro, após a eliminação da Taça das Nações Africanas, o técnico luso regressa agora, dois anos depois, ao futebol de clubes, para orientar os gregos do Panathinaikos, que ocupam atualmente a oitava posição do campeonato helénico.

Rui Vitória sucede, assim, a Diego Alonso, que deixou o cargo esta semana, com apenas sete vitórias em 17 partidas.

O técnico vai agora orientar o avançado Fotis Ioannidis, que esteve, neste mercado de verão, associado ao Sporting, para colmatar a saída de Paulinho.

Com passagem, entre outros, pelo Vitória de Guimarães, no qual venceu uma Taça de Portugal, e pelo Benfica, no qual foi bicampeão nacional, venceu duas supertaças e outra taça nacional, Rui Vitória orientou, também, o atual clube de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, tendo conquistado o último título de campeão do clube saudita até ao momento.