Depois da confirmação de Rui Alves, foi há pouco apresentado o primeiro reforço da época do Nacional, o jovem futebolista Zé Vítor, que chega ao Nacional proveniente do Tombense, do Campeonato Mineiro do Brasil. O jovem de 23 anos rubricou um contrato válido por três épocas.

Com 189 centímetros, é um central de grande compleição física.