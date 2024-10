A Next Level Sports Portugal, especialista em proporcionar oportunidades de bolsas de estudo para estudantes-atletas em universidades dos Estados Unidos, vai realizar uma sessão de avaliação de jovens futebolistas na Madeira, mais concretamente no campo do Santacruzense.

A ação será esta sexta-feira, dia 25, pelas 15 horas, e terá como objetivo identificar talentos locais com potencial para receber propostas de bolsas de estudo e prosseguir a carreira académica e desportiva em instituições americanas.

A Next Level Sports Portugal é uma organização dedicada a apoiar jovens atletas de diversas modalidades a alcançarem os seus sonhos de estudar e competir em universidades nos EUA.

Através de uma rede sólida de contactos com universidades e treinadores norte-americanos, a empresa oferece serviços personalizados de recrutamento, ajudando estudantes-atletas a conciliarem o desporto com uma educação de alta qualidade.