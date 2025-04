Sancho Gomes destaca papel do associativismo na integração das comunidades imigrantes na Madeira

O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, enfatizou esta quarta-feira a importância crucial das associações de imigrantes para a plena integração das comunidades na sociedade madeirense.

A declaração foi feita após uma reunião com o presidente do Conselho Executivo da AIMA – Agência para a Integração, Migrações e Asilo, Pedro Portugal Gaspar, e com a presidente da Associação Ucrânia com Amor, Catarina Leacock.

“O movimento associativo imigrante é essencial para facilitar o diálogo intercultural e promover a coesão social na Região Autónoma da Madeira”, afirmou Sancho Gomes.

O diretor regional ressaltou ainda que o Governo Regional mantém uma colaboração estreita com todas as associações de imigrantes, visando promover o multiculturalismo e resolver questões relacionadas com a integração, especialmente nos âmbitos administrativo e de apoio social.

Durante o encontro, foi discutida a recente prorrogação do Estatuto de Proteção Temporária até 31 de março de 2026, uma medida que assegura a continuidade dos apoios e direitos concedidos aos cidadãos ucranianos deslocados devido à invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Atualmente, residem na Madeira cerca de 1.250 cidadãos ucranianos, dos quais aproximadamente 900 chegaram após o início do conflito em 2022, sendo que 72% destes beneficiam do Estatuto de Proteção Internacional. A comunidade ucraniana pré-existente na Região é composta por cerca de 350 pessoas.

Sancho Gomes elogiou a capacidade de adaptação e participação ativa da comunidade ucraniana na vida social, económica e cultural da Madeira. “É gratificante testemunhar a vitalidade da comunidade ucraniana, que tem contribuído significativamente para o desenvolvimento da nossa sociedade. A sua integração é um exemplo de sucesso”, sublinhou.

Pedro Portugal Gaspar destacou o compromisso da AIMA em apoiar o associativismo imigrante, indicando que a Associação Ucrânia com Amor poderá ser uma das entidades beneficiárias dos programas de apoio promovidos pela agência.

Esta reunião insere-se numa série de iniciativas destinadas a fortalecer a colaboração entre entidades públicas e a sociedade civil no processo de integração dos migrantes, garantindo-lhes não apenas acolhimento, mas também oportunidades para uma vida digna e realizada na Região Autónoma da Madeira.