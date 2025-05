Bom dia!

O técnico madeirense cumpriu um objetivo de carreira ao assumir a liderança do Newport County, da League Two, em Inglaterra. Mesmo com o orçamento mais baixo do campeonato e com 18 jogadores novos, Nelson Jardim assegurou a permanência. “Foi um projeto de alto risco, mas de sucesso”, vincou ao Jornal.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga Conferência. Festa londrina no último troféu europeu.

138 atletas no Europeu de Natação Artística é outro assunto de relevo. Evento realiza-se entre os dias 2 e 5 de junho no Complexo das Piscinas Olímpicas da Penteada.

Saiba ainda que no andebol Délcio Pina renova até 2027 pelo Marítimo.

