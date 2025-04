Nelson Jardim assegura manutenção em Inglaterra

O treinador madeirense Nelson Jardim que está a cumprir a primeira temporada ao serviço do Newport County, assegurou a manutenção na League Two, quarto escalão do futebol inglês.

O objetivo do emblema do País do Gales foi alcançando hoje a duas jornadas do fim, após o empate caseiro (0-0) com o Walsall.

O Newport County ocupa o 20.º lugar em 24 equipas e soma 49 pontos após 13 vitórias, 10 empates e 21 derrotas.

Em mensagem nas redes sociais, o técnico de 46 anos, que nas últimas duas épocas orientou o Marítimo B, deu conta que este foi o “maior feito” da carreira, realçando que o Newport County tem o orçamento mais baixo da prova.

Nelson Jardim mostra-se ainda orgulhoso por ter estreado 12 jovens futebolistas na competição.