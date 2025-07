No passado dia 28 de junho, realizou-se em Vila Nova de Milfontes, Litoral Alentejano, a 2.ª etapa do Campeonato Nacional de Esperanças de Mar e a 3.ª etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar.

No Campeonato Nacional de Esperanças de Mar, Beatriz Chaves destacou-se ao conquistar a medalha de ouro na categoria SS1 Cadete Feminino. Em SUPC Cadete Carlota Rodrigues da equipa IOMT alcançou o 2.º lugar. Já em SS1 Cadete Masculino, Leonardo Freitas alcançou um 4.º lugar, o que lhe confere nesta fase a liderança nacional. Lucas Rodrigues obteve o 10.º lugar.

No Campeonato Nacional de Canoagem de Mar e na vertente sénior, Carlota Duarte garantiu o 4.º lugar em SS1 Sénior Feminino, já nos masculinos Miguel Martins obteve a 9.ª posição em Sub 23 e classificou-se em 24.º lugar em SS1 Sénior Masculino.

A nível coletivo, o CNF terminou em 11.º lugar na 2.ª etapa do Campeonato Nacional de Esperanças de Mar e em 18.º lugar na 3.ª etapa do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar.

A próxima etapa será em Vila do Conde no dia 23 de agosto.