Nacional x Benfica: Imprensa internacional ‘ironiza’ com nevoeiro da Choupana

O adiamento do Nacional x Benfica devido ao nevoeiro que tomou conta do Estádio da Madeira no final da tarde do passado domingo, mereceu amplo destaque em Portugal mas também lá fora, nomeadamente em jornais desportivos.

Um deles foi o conceituado jornal espanhol Marca, que brincou com o sucedido com uma frase carregada de ironia para legendar fotos que mostravam a reduzida visibilidade no terreno de jogo.