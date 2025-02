O empate do Nacional frente ao Estoril e a morte de Nuno Pinto da Costa são os temas em grande destaque nesta edição do JM Desporto.

Os alvi-negros, depois de um jogo que estava a ser bem conseguido, deixaram escapar a vitória no tempo de compensação, finalizando a partida empatados (2-2).

‘Adeus a uma lenda’ é a chamada à capa para o falecimento do mítico presidente do Futebol Clube do Porto, que ontem faleceu, aos 87 anos, vítima de cancro. Pinto da Costa, com um bandeira do clube ao qual dedicou a sua vida, é a fotografia que remete para a notícia do desaparecimento de uma figura singular.

Também em destaque na capa, os jogos do Benfica e do Sporting. A equipa da Luz ganhou nos Açores e reduziu a distância ao líder, o ‘leão de Alvalade’, que, ontem empatou perante o Arouca.

