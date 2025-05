O médio Matheus Dias disse hoje que o Nacional vai “fazer de tudo para conseguir um bom resultado” no jogo de sábado frente ao FC Porto, da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Sabemos que vai ser um jogo muito complicado, ainda para mais fora de casa, no Estádio do Dragão. Mas vai ser muito importante para darmos a volta por cima e mostrarmos de que somos capazes de jogar com uma boa equipa como o FC Porto”, revelou o jogador brasileiro, no final do primeiro treino da semana, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Depois do empate frente ao Rio Ave (3-3), em que os madeirenses estiveram num “nível muito abaixo”, sobretudo na primeira parte, Matheus Dias destacou a boa reação da equipa, que recuperou de uma desvantagem de três golos, salientando que será muito importante entrar bem no duelo diante dos ‘dragões’.

“Vamos ter de sentir o jogo nos primeiros 10 ou 15 minutos e é muito importante não sofrer golos no início”, sublinhou.

Emprestado até ao final da temporada pelos brasileiros do Internacional, Matheus Dias soma 28 aparições pelo Nacional em 2024/25, contabilizando um golo e duas assistências, num período em que diz ter crescido enquanto jogador.

“Evoluí bastante como jogador e como pessoa. É um futebol totalmente diferente do que é jogado no Brasil, onde sempre joguei. Aqui o estilo de jogo é um pouco diferente”, analisou.

Sobre o futuro, Matheus Dias prefere não traçar cenários, afirmando que ainda não falou com o presidente Rui Alves para saber se continua para a próxima temporada.

“Tenho contrato com o Internacional e não sei o que vai acontecer. Depois do último jogo, vou falar com a minha família, com o meu empresário e com o presidente [do Nacional] para decidir”, assumiu.

O Nacional, 13.º classificado, com 34 pontos, visita no sábado o FC Porto, que é terceiro, com 68, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, às 18:00, no Estádio do Dragão.