A derrota do Nacional, ontem, no Estádio da Madeira, em mais uma jornada da I Liga, é o tema de capa do JM Desporto, sob o título ‘Passo em falso’.

O Nacional foi derrotado ontem em casa pelo Arouca (2-1), um adversário direto na luta pela manutenção. Os arouquenses, com uma entrada forte no encontro, apanharam os alvinegros desprevenidos, o que ditou o resultado final.

Na II Liga, destaque para o Marítimo que se apresenta hoje no reduto do Chaves, com a missão de vencer. Fique a par da antevisão deste jogo que pretende interromper um ciclo de cinco jogos seguidos sem vencer.

Andebol em evidência. Portugal joga hoje com a França em busca do terceiro lugar no Campeonato do Mundo. Será algo histórico, sendo de esperar uma partida emocionante, à semelhança de todas aquelas que colocaram os ‘Heróis do Mar’ nas meias finais do evento.

Outros títulos em destaque: ‘1.º de Maio inaugurou nova loja’ e ‘Sporting e Benfica defrontam aflitos’.

Estas são as chamadas à primeira página, há mais para ler na edição desportiva do JM.