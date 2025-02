O Clube Desportivo Nacional reagiu na tarde deste domingo a um alegado caso de racismo reportado pelo Estoril, na sequência do encontro de ontem que terminou empatado a duas bolas.

“Mais estranhamos que os supostos atos racistas não tenham sido presenciados por nenhum outro agente desportivo, tais como a equipa de arbitragem, os delegados da Liga Portugal, os delegados e staff do CD Nacional, as forças de segurança (PSP e empresa de segurança privada), entre outros presentes no Estádio da Madeira”, diz o clube alvinegro, que repudia as “graves declarações do treinador Ian Cathro” no pós-jogo, assumindo também surpresa pela situação.

De resto, o clube realça que nos seus 114 anos de história, sempre se associou a campanhas de sensibilização para lutar contra “todo e qualquer tipo de intolerância racial”.

O Nacional termina ainda o comunicado a vincar que “não admitirá que qualquer treinador ou outro agente desportivo levante falsos testemunhos que atentem o bom nome do CD Nacional e dos seus associados”.