Nacional derrota AVS e soma a segunda vitória seguida na I Liga

Quase no fecho da primeira parte, ainda aconteceram mais dois golos. Ao minuto 45+3’, o AVS reduziu a desvantagem, para 2-1 com golo de Rodrigo Ribeiro. Porém, o Nacional reagiu de imediato e fez o 3-1, com golo de Soumaré, ao minuto 45+7’.

Com o resultado, os alvinegros somam 19 pontos, no 13.º posto e têm agora quatro pontos de vantagem sobre a zona de descida e play-off. Já o AVS, está no penúltimo lugar, com 15 pontos.