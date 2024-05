Bom dia!

Tiago Margarido reconhece que a equipa atravessa a “melhor fase da época”. Garante que o grupo não está ansioso e os jogadores só se “preocupam em conquistar os três pontos. As contas serão feitas no fim”, sublinha, na véspera da deslocação ao recinto do Tondela, jogo que carateriza como “dificílimo”.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a I Liga. No Sporting, Amorim quer ser campeão com recordes.

Já nos Veteranos, Nacional e Machico triunfam entre os +45 anos.

Saiba ainda que 1.500 alunos já ensaiaram a abertura da festa do Desporto Escolar e que Luciana foi de ouro e Tiago de bronze no ‘European Masters’.

