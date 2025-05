Nacional acaba a época com derrota no “Dragão”

Tudo correu mal aos nacionalistas, até um penálti falharam.

Com golos de Francisco Moura, Samu e Rodrigo Mora, o Nacional regressa á Madeira com uma derrota por 3-0, ante o FC Porto, no jogo que fechou a época para o Nacional.

O FC Porto ainda vai jogar o Mundial de clubes, pelo que a época ainda não terminou. A história do jogo resume-se ao golo no primeiro minuto, de Francisco Moura, que deixou o Nacional perder por 1-0, resultado que se chegou ao intervalo.

Joel Tagueu ainda teve nos pés o golo do empate, mas falhou uma grande penalidade, permitindo a defesa de Diogo Costa. Na segunda parte, confirmou-se a vitória dos “dragões”.

Vitória do FC Porto é justa mas foi muito facilitada pelo alvinegros.