Mundial2026: Martínez destaca nível atual de Portugal e quer já o ‘passaporte’

O selecionador Roberto Martinez mostrou-se hoje algo incomodado com algumas críticas a Portugal após o jogo com a Irlanda (1-0), de apuramento o Mundial2026 de futebol, e admitiu que é importante garantir já o apuramento frente à Hungria.

No sábado, em duelo da terceira jornada do Grupo F, o golo do triunfo luso apareceu apenas aos 90+1 minutos, por Rúben Neves, numa partida em que a seleção nacional teve grande dificuldades para ultrapassar a ‘muralha defensiva’ que os irlandeses apresentaram em Alvalade.

“Treze vitórias nas fases de apuramento. Nunca foi feito. Acho que o que consegue a seleção é do trabalho e precisamos de falar mais do que os jogadores estão a fazer bem do que a sorte do treinador. Não há uma equipa perfeita, mas acho que os jogadores merecem mais respeito pelo que estão a fazer”, afirmou Roberto Martínez.

Na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Hungria, o treinador espanhol defendeu que a equipa lusa fez uma partida “exemplar” frente aos irlandeses, sobretudo sem bola, tendo impedido nesse encontro qualquer lance de ataque ao seu adversário.

“Deixámos a Irlanda sem cantos, sem lançamentos no ataque. Foi um desempenho bom, mas faltou marcar cedo. Às vezes, a bola bate no poste e sai. Frente à Hungria, não podemos perder o que fizemos sem bola. Gostei da resiliência. Continuámos até ao fim a tentar fazer o que acreditamos. Ninguém fala do golo da vitória. Não é de azar ou sorte. É uma jogada de qualidade”, lembrou.

Antes do último treino antes da receção de terça-feira à Hungria, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Martínez foi claro: “Temos uma seleção que joga muito e bem. Vamos desfrutar disso”.

Em caso de vitória, e se a Arménia não conseguir triunfar na Irlanda, a seleção nacional garante o apuramento para o Mundial de 2026 ainda com dois jogos por disputar no grupo.

“O grupo está calmo, está focado e está a trabalhar muito bem. Queremos tentar apurar-nos para o Mundial em frente aos nossos adeptos. Sabemos que as bolas paradas podem ter uma grande importância, pode mesmo ser um aspeto-chave e temos de estar preparados”, disse o técnico de 52 anos, admitindo que poderão existir mais alterações no ‘onze’ inicial, além de Gonçalo Inácio, que foi titular com Irlanda, mas entretanto abandonou o estágio devido a lesão.

Questionado sobre uma possível renovação de contrato com a Federação Portuguesa de Futebol, já que a sua ligação termina em julho de 2026 após o Campeonato do Mundo, Martínez optou por não abordar esse assunto.

O Portugal-Hungria está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

A seleção lusa lidera o Grupo F com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, agora segunda classificada, seguido da Arménia, com três, e da Irlanda, que tem apenas um.

Portugal procura a nona presença na fase final de um Campeonato do Mundo, sétima seguida.

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.