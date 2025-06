Mundial de Clubes: Jogo Benfica-Chelsea interrompido pela trovoada

O encontro entre o Benfica e o Chelsea, dos oitavos de final do Mundial de clubes de futebol, foi hoje interrompido devido à trovoada, em Charlotte, nos Estados Unidos.

Com os londrinos a vencer por 1-0 e pouco mais de quatro minutos para jogar, mais descontos, o árbitro esloveno Slavko Vinvic foi obrigado a interromper o encontro, devido a uma lei federal relacionada com o mau tempo.

Os ‘blues’ estão a vencer graças a um livre direto de Reece James, aos 64 minutos, num lance em que o guarda-redes Trubin esperava o cruzamento e foi surpreendido pelo capitão da formação inglesa, que colocou a bola junto ao poste direito.

O vencedor do jogo vai defrontar nos ‘quartos, em Filadélfia, pelas 15:00 locais (20:00 em Lisboa) de sexta-feira, os brasileiros do Palmeiras, que, no primeiro jogo dos ‘oitavos’, venceram os compatriotas do Botafogo, por 1-0, após prolongamento.