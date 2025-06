Mundial de Clubes: FC Porto perde com Inter Miami e complica ‘oitavos’

O FC Porto complicou hoje o apuramento para os ‘oitavos’ do Mundial de clubes de futebol, ao perder por 2-1 com os norte-americanos do Inter Miami, na segunda jornada do Grupo A, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Os ‘dragões’ marcaram primeiro, pelo espanhol Samu, aos oito minutos, de penálti, mas, no início da segunda parte, o Inter Miami deu a volta, com um tento do venezuelano Telasco Segovia, aos 47, e um livre direto do argentino Lionel Messi, aos 54.

A formação portista, que se tinha estreado com um ‘nulo’ face ao Palmeiras, segue no terceiro lugar do agrupamento, com um ponto, como o Al Ahly, derrotado por 2-0 pelos brasileiros, líderes, com os mesmos quatro pontos dos norte-americanos.