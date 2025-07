Mundial de Clubes: Chelsea bate Fluminense e garante final 100% europeia

Os ingleses do Chelsea qualificaram-se hoje para a final do renovado Mundial de clubes de futebol, ao bater os brasileiros do Fluminense por 2-0, em East Rutherford, nos Estados Unidos, garantindo o título para a Europa.

Na primeira meia-final, no MetLife Stadium, o brasileiro João Pedro, que passou pelo ‘Flu’, apontou, aos 18 e 56 minutos, os dois tentos dos campeões de 2021 e ‘carrascos’ do Benfica (4-1 após prolongamento) nos oitavos de final.

O Chelsea vai defrontar na final, marcada para domingo, novamente em East Rutherford, o vencedor do embate de quarta-feira entre os franceses do Paris Saint-Germain, campeões europeus em titulo, e os espanhóis do Real Madrid.