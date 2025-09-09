MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Desporto

Mundial 2026: Portugal vira resultado e vence na Hungria

    Mundial 2026: Portugal vira resultado e vence na Hungria
    Ronaldo voltou a faturar pela seleção. JOSE SENA GOULAO / EPA
Redação

Desporto
Data de publicação
09 Setembro 2025
21:46
Comentários

A Seleção de Portugal venceu esta noite a Hungria, por 2-3, em partida da 2.ª jornada do Grupo F da qualificação europeia para o Mundial 2026 na qual esteve em desvantagem.

Na Puskás Arena, em Budapeste, os magiares adiantaram-se no marcador por intermédio de Barnabás Varga, aos 21’, no entanto, ainda antes do intervalo, Bernardo Silva restabeleceu a igualdade, aos 36’.

Já na etapa complementar Cristiano Ronaldo colocou Portugal em vantagem com um golo de penálti, aos 58’.

Por fim, na reta final do desafio os húngaros marcaram novamente por Varga, aos 84’, mas a equipa das Quinas foi rápida a passar para a frente do marcador, quando aos 86’, João Cancelo fez o 2-3.

Com este resultado, Portugal lidera o agrupamento com seis pontos. A Arménia está em 2.º lugar, com três, enquanto a Hungria e a Irlanda seguem com um.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas