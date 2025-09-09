Mundial 2026: Portugal vira resultado e vence na Hungria

A Seleção de Portugal venceu esta noite a Hungria, por 2-3, em partida da 2.ª jornada do Grupo F da qualificação europeia para o Mundial 2026 na qual esteve em desvantagem.

Na Puskás Arena, em Budapeste, os magiares adiantaram-se no marcador por intermédio de Barnabás Varga, aos 21’, no entanto, ainda antes do intervalo, Bernardo Silva restabeleceu a igualdade, aos 36’.

Já na etapa complementar Cristiano Ronaldo colocou Portugal em vantagem com um golo de penálti, aos 58’.

Por fim, na reta final do desafio os húngaros marcaram novamente por Varga, aos 84’, mas a equipa das Quinas foi rápida a passar para a frente do marcador, quando aos 86’, João Cancelo fez o 2-3.

Com este resultado, Portugal lidera o agrupamento com seis pontos. A Arménia está em 2.º lugar, com três, enquanto a Hungria e a Irlanda seguem com um.