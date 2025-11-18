MADEIRA Meteorologia
Mundial 2026: Confira as seleções já qualificadas para a fase final

    Portugal vai participar pela 9.ª vez em Campeonatos do Mundo, a 7.ª consecutiva. MANUEL FERNANDO ARAUJO / EPA
18 Novembro 2025
23:24
Lista das seleções qualificadas para a fase final da 23.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol, que vai ser disputado por 48 nações nos Estados Unidos, no Canadá e no México, entre 11 de junho e 19 de julho de 2026:

ÁFRICA (9):

Marrocos (7.ª presença)

Tunísia (7.ª)

Egito (4.ª)

Argélia (5.ª)

Gana (5.ª)

Cabo Verde (estreante)

África do Sul (4.ª)

Costa do Marfim (4.ª)

Senegal (4.ª)

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS (3)

Canadá (3.ª - qualificado como anfitrião)

Estados Unidos (12.ª - qualificado como anfitrião)

México (18.ª - qualificado como anfitrião)

*Apuram-se mais três seleções durante a madrugada de 19 de novembro.

AMÉRICA DO SUL (6):

Argentina (19.ª - campeã em 1978, 1986 e 2022)

Brasil (23.ª - campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Equador (5.ª)

Colômbia (7.ª)

Uruguai (15.ª - campeão em 1930 e 1950)

Paraguai (9.ª)

ÁSIA (8):

Austrália (7.ª)

Coreia do Sul (12.ª)

Irão (7.ª)

Japão (8.ª)

Jordânia (estreante).

Uzbequistão (estreante)

Qatar (2.ª)

Arábia Saudita (7.ª)

* A Austrália pertence à Oceânia, mas cumpre a fase de qualificação na zona asiática.

EUROPA (12):

Inglaterra (17.ª - campeã em 1966)

França (17.ª - campeã em 1998 e 2018)

Croácia (7.ª)

Portugal (9.ª)

Noruega (4.ª)

Alemanha (21.ª - campeã em 1954, 1974, 1990 e 2014)

Países Baixos (12.ª)

Espanha (17.ª - campeã em 2010)

Bélgica (15.ª)

Suíça (13.ª)

Áustria (8.ª)

Escócia (9.ª)

*Apuram-se mais quatro seleções nos play-offs a serem disputados por Itália, Dinamarca, Turquia, Ucrânia, Polónia, País de Gales, Chéquia, Eslováquia, Irlanda, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Suécia, Roménia, Macedónia do Norte e Irlanda do Norte.

OCEÂNIA (1):

Nova Zelândia (3.ª)


PLAY-OFFS INTERCONTINENTAIS:

Apuram-se duas seleções via play-offs intercontinentais a serem disputados por as duas vagas via play-off intercontinentais serão disputados por República Democrática do Congo, Bolívia, Nova Caledónia, Iraque e duas seleções da América do Norte, Central e Caraíbas.

