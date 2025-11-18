Mundial 2026: Confira as seleções já qualificadas para a fase final

Lista das seleções qualificadas para a fase final da 23.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol, que vai ser disputado por 48 nações nos Estados Unidos, no Canadá e no México, entre 11 de junho e 19 de julho de 2026:
ÁFRICA (9):
Marrocos (7.ª presença)
Tunísia (7.ª)
Egito (4.ª)
Argélia (5.ª)
Gana (5.ª)
Cabo Verde (estreante)
África do Sul (4.ª)
Costa do Marfim (4.ª)
Senegal (4.ª)
AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS (3)
Canadá (3.ª - qualificado como anfitrião)
Estados Unidos (12.ª - qualificado como anfitrião)
México (18.ª - qualificado como anfitrião)*Apuram-se mais três seleções durante a madrugada de 19 de novembro.
AMÉRICA DO SUL (6):
Argentina (19.ª - campeã em 1978, 1986 e 2022)
Brasil (23.ª - campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
Equador (5.ª)
Colômbia (7.ª)
Uruguai (15.ª - campeão em 1930 e 1950)
Paraguai (9.ª)
ÁSIA (8):
Austrália (7.ª)
Coreia do Sul (12.ª)
Irão (7.ª)
Japão (8.ª)
Jordânia (estreante).
Uzbequistão (estreante)
Qatar (2.ª)
Arábia Saudita (7.ª)
* A Austrália pertence à Oceânia, mas cumpre a fase de qualificação na zona asiática.
EUROPA (12):
Inglaterra (17.ª - campeã em 1966)
França (17.ª - campeã em 1998 e 2018)
Croácia (7.ª)
Portugal (9.ª)
Noruega (4.ª)
Alemanha (21.ª - campeã em 1954, 1974, 1990 e 2014)
Países Baixos (12.ª)
Espanha (17.ª - campeã em 2010)
Bélgica (15.ª)
Suíça (13.ª)
Áustria (8.ª)
Escócia (9.ª)
*Apuram-se mais quatro seleções nos play-offs a serem disputados por Itália, Dinamarca, Turquia, Ucrânia, Polónia, País de Gales, Chéquia, Eslováquia, Irlanda, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Suécia, Roménia, Macedónia do Norte e Irlanda do Norte.
OCEÂNIA (1):
Nova Zelândia (3.ª)
PLAY-OFFS INTERCONTINENTAIS:
Apuram-se duas seleções via play-offs intercontinentais a serem disputados por as duas vagas via play-off intercontinentais serão disputados por República Democrática do Congo, Bolívia, Nova Caledónia, Iraque e duas seleções da América do Norte, Central e Caraíbas.
