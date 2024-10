Miguel Oliveira (Aprilia) vai falhar o Grande Prémio da Malásia de MotoGP, 19.ª e penúltima prova do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, devido à lesão contraída na Indonésia, em setembro, informou hoje a equipa do português.

De acordo com a equipa norte-americana Trackhouse, a recuperação do piloto natural de Almada “está a evoluir favoravelmente” depois da queda sofrida nos treinos livres do Grande Prémio da Indonésia, em 29 de setembro, que provocou múltiplas fraturas no braço direito.

“A reabilitação está a correr bem, depois da cirurgia às múltiplas fraturas no pulso direito que o Miguel sofreu na sessão de treinos livres do GP da Indonésia”, sublinhou a equipa, no comunicado de antevisão da prova malaia deste fim de semana.

De acordo com a Trackhouse, “ainda não há confirmação para o regresso [do piloto português] à competição” mas “todos na equipa esperam vê-lo a pilotar novamente em breve”.

Depois do Grande Prémio da Malásia, o campeonato para duas semanas, regressando em Espanha, com o Grande Prémio de Valência, de 15 a 17 de novembro, última prova do campeonato.

Esta será a quinta prova que Miguel Oliveira falha este ano devido a esta lesão.

Além de já não ter corrido na Indonésia, o piloto de 29 anos esteve ausente das jornadas no Japão, na Austrália e na Tailândia.

Ainda assim, Oliveira, que na próxima temporada se mudará para a equipa Pramac, com a Yamaha, ocupa a 15.ª posição, com 71 pontos.

O espanhol Jorge Martin (Ducati) é o líder, com 453, mais 17 do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).