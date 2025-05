Miguel Oliveira com “mais confiança” para GP de Inglaterra de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) parte para o Grande Prémio de Inglaterra de MotoGP, sétima ronda do Campeonato do Mundo de velocidade, com “mais confiança”, depois de ter regressado de uma paragem por lesão na prova anterior.

“Depois de regressar em Le Mans [no GP de França], onde o objetivo principal era recuperar o ritmo perdido, sem qualquer outra expectativa que não fosse fazer voltas e voltar a acostumar-me à M1, a abordagem a Silverstone [onde este fim de semana se disputa o GP britânico] vai ser completamente diferente”, promete o piloto português, em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da equipa Pramac, da Yamaha.

Miguel Oliveira, que caiu na corrida principal de França quando era sétimo classificado, garante que chega ao Reino Unido “com mais confiança”.

“Fisicamente, espero estar em melhor forma. Nos últimos dias desde o GP de França que tenho treinado intensamente”, revelou o piloto português.

Oliveira admite que as expectativas passam por se sentir “gradualmente mais confortável com a mota” e construir “uma confiança ainda maior”.

O GP de Inglaterra será a sétima de 22 rondas previstas para esta temporada.

O espanhol Marc Márquez (Ducati) chega na liderança, com 171 pontos, mais 22 do que o irmão Alex (Ducati). Já Miguel Oliveira é 24.º, com dois, tendo falhado três provas devido a lesão.