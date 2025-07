O Rali da Calheta vai ficar decidido na terceira passagem pela clássica prova do Paul do Mar, a última classificativa desta competição.

Miguel Nunes chegava à PEC 8 - Prazeres 2 como líder do rali, com quatro décimas de vantagem sobre o segundo classificado. Mas nesta penúltima classificativa, quatro décimas foi precisamente o tempo que Miguel Caires recuperou, igualando o tempo do líder à geral, adiando assim a decisão para a última prova do rali.