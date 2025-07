O piloto do Škoda Fabia RS Rally2 foi o mais rápido na classificativa noturna de ontem. Rui Jorge Fernandes fez o segundo melhor tempo e Miguel Nunes fechou o pódio, à frente de João Silva e Alexandre Camacho, igualados no 4.º lugar. Hoje, há mais oito classificativas no Rali da Calheta.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o calendário do futebol português. Primeiro clássico chega à 4.ª jornada em Alvalade. Nacional recebe Gil Vicente no arranque e Marítimo inicia época em casa com o Lusitânia.

Saiba ainda que no Mundial de Clubes Fluminense elimina Al Hilal de Cancelo e Neves e que no atletismo, Solange Nunes e Ivan Nunes vencem corrida militar.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom dia e bom fim de semana!