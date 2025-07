O Nacional assegurou a contratação, em definitivo, do médio Matheus Dias, que representou o emblema insular em 2024/25, por empréstimo dos brasileiros do Internacional, assinando por cinco épocas, anunciou o clube da I Liga de futebol.

Cedido pelo emblema de Porto Alegre, o futebolista brasileiro, de 23 anos, foi utilizado em 29 ocasiões na última temporada, somando um golo e duas assistências pelos madeirenses.

É a 11.° contratação do Nacional para 2025/26, depois das chegadas de Kevyn Vinícius (ex-Fluminense, do Brasil), Lenny Vallier (ex-Guingamp, de França), Alan Núñez (ex-Cerro Porteño, do Paraguai), Douglas Nathan (ex-São Caetano, do Brasil) Motez Nourani (ex-Adana Demirspor, da Turquia), Josué Souza (ex-Grémio, do Brasil) Deivison Souza (ex-Hope Internacional, do Brasil), Martim Gustavo (ex-Estoril Praia), Jesús Ramirez (ex- Vitória de Guimarães) e Pablo Ruan (ex-Londrina, do Brasil).