“É com orgulho que me despeço dos anos que estive à frente da Associação de Futebol da Madeira”, disse, esta manhã, Rui Marote, nas instalações da sede, que foram recentemente alvo de remodelação, durante uma visita do Governo Regional.

O ainda presidente da AFM, que está no cargo há 42 anos, usou da palavra para agradecer o apoio que a associação tem recebido ao longo dos anos. Lembrou que, há 10 anos, a instituição esteve para ser encerrada, e agradeceu o apoio “imprescindível” dado tanto pelo Governo Regional, como da Federação Portuguesa de Futebol, e das organizações camarárias até aos dias de hoje para que a atividade da associação continue a se desenvolver sem percalços em prol do desenvolvimento do desporto.

Falta o Futebol de Praia

Durante a sua intervenção, Marote revelou que a AFM conta atualmente com mais de 6 mil atletas federados em diversas variantes do futebol e expressou o desejo de ver implementada a modalidade de futebol de praia na Região.

“Ainda esta manhã pedi aos clubes que tivessem em consideração que, no futuro próximo, pudesse também o futebol de praia ser uma das variantes aqui na nossa região”, declarou, pedindo à futura direção, que tem como candidato único Rui Coelho, para dar continuidade ao trabalho desenvolvido e garantir que o “futebol continue a ser a maior modalidade desportiva da Região”.

Marote deixou ainda um agradecimento ao Governo Regional, autarquias, clubes e demais entidades pelo apoio prestado ao longo do seu mandato.