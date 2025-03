A direção de Carlos André Gomes está empenhada em resolver o atraso de entrega das medalhas aos seus sócios. Um procedimento que teve um atraso de sete anos e que agora está a ser corrigido.

Assim, e depois das três cerimónias de entregas de medalhas aos seus associados, o clube decidiu manter a iniciativa em abril.

“Após vários anos de interregno, a direção do clube retomou as cerimónias de entrega das Medalhas de 25 anos (aos sócios de 1993 e 1998), prestando uma merecida homenagem a todos os sócios que, há mais de duas décadas, contribuem para o crescimento e sucesso do Club Sport Marítimo”, pode ler-se no sítio oficial do clube.

Nestas cerimónias, estiveram envolvidos mais de 500 sócios que já esperavam há alguns anos por esta justa homenagem.

O clube continua interessado em resolver esta situação, e garante que este “processo continuará até que todos os sócios sejam devidamente distinguidos. As próximas cerimónias estão agendadas para a primeira semana de abril e serão oportunamente divulgadas pelos canais oficiais do clube”.