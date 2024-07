O Marítimo iniciará a II Liga 2024/2025 diante do Tondela, nos Barreiros, segundo ditou o sorteio realizado hoje através da cerimónia de ‘kick-off’, que decorre no Convento do Beato, em Lisboa.

Refira-se que a primeira jornada está agendada para o fim de semana de 10 e 11 de agosto.