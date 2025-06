O Marítimo inaugurou hoje uma nova delegação no Seixal, concelho do Porto Moniz, que fica sediada na Mercearia Central - Amanhecer.

A cerimónia contou com a presença do presidente Carlos André Gomes “e de muitos adeptos maritimistas, numa demonstração de paixão pelo clube”, lê-se em nota do clube.

Fredy Xavier é o delegado e Héctor Rodrigues é o subdelegado.