Marítimo inaugura delegação no Caniço

O Marítimo inaugura amanhã, 26 de junho, pelas 13h00, uma nova delegação, desta feita na freguesia do Caniço.

O novo espaço verde-rubro fica situado no restaurante Talho do Caniço, na Rua Padre Agostinho de Freitas. A nova representação terá como delegado Pedro Gama.

A inauguração contará com a presença do presidente do Marítimo, Carlos André Gomes.