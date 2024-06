O Marítimo divulgou esta segunda-feira os jogos da pré-época, com o destaque a ir para o embate diante do Al-Nassr, marcado para o dia 19 de julho. Contudo, devido à data, o conjunto árabe deverá contar apenas com jogadores árabes, pois os jogadores estrangeiros, nomeadamente os europeus, deverão estar ainda em período de férias.

De resto, a 13 de julho os verde-rubros defrontam o Farense (sub-23), no primeiro jogo da pré-época. A 17 de julho, há duplo encontro: primeiro com o Cambridge United FC de manhã, seguindo-se novo encontro diante do Farense à tarde. A 20 de julho, o Marítimo fecha o ciclo de jogos preparatórios com o Portimonense.