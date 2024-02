Tal como o JM escreveu na edição da passada terça-feira, o passe do avançado brasileiro, Carlos Parente, foi vendido ao Felgueiras 1932. O clube do norte de Portugal foi primeiro classificado na Liga III e prepara-se para começar a fase de acesso à II Liga.

Carlos Parente deixou boas indicações no arranque da pré-época do Marítimo, mas depois não contou para Tulipa e para Fábio Pereira, tendo sido utilizado na equipa B sete vezes. Com a transferência, o Marítimo arrecada uma verba financeira que não foi revelada.

No sentido contrário está Tiago Sousa, de 19 anos. O jovem médio madeirense vai integrar o plantel da Equipa B, naquela que é a sua primeira experiência como sénior.