Marítimo agradece “profissionalismo e dedicação” de Ivo Vieira

O Marítimo despediu-se esta tarde do treinador Ivo Vieira, conforme já anunciado.

“O emblema verde-rubro expressa o seu sincero agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e contributo prestados ao longo do tempo em que esteve ao serviço do Marítimo. A Ivo Vieira, desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais para o seu futuro”, pode ler-se no site maritimista.

Na hora da despedida, o técnico concedeu uma entrevista à Marítimo TV, conduzida por Élvio Faria.

Ivo Vieira foi o quarto treinador do Marítimo em 2025/26 tendo chegado na dobragem da 1.ª para a 2.ª volta. Sob o seu comando, os verde-rubros cinco vitórias, nove empates e três derrotas em 17 jogos.

À sua chegada o clube ocupa o 14.º lugar da II Liga, quatro pontos acima do lugar do play-off de manutenção. O Marítimo terminou a prova em 12.º lugar, com mais dez pontos que o 16.º classificado, o Paços de Ferreira.