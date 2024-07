As ‘manobras de aquecimento’ de Ricardo Filipe, um dos pilotos que marcaram presença no Rali da Ribeira Brava, apanharam de surpresa alguns automobilistas que circulavam na via rápida, este sábado.

Ao concluir um troço de ligação durante a prova, o piloto algarvio, que está a preparar a participação no Rali Vinho Madeira, surpreendeu com as manobras arrojadas, num momento que foi captado por internautas e já foi posto a circular nas redes sociais.