O treinador Rúben Amorim assinou pelos ingleses do Manchester United até junho de 2027, deixando o comando técnico do Sporting, campeão e líder do campeonato nacional de futebol, informaram hoje os dois clubes.

Na nota do clube inglês é referido ainda que o técnico permanecerá nos ‘leões’ até 11 de novembro, pelo que ficará à frente da equipa portuguesa mais três encontros, dois para a Liga (Estrela da Amadora e Sporting de Braga) e um para a Liga dos Campeões (Manchester City).

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting dá conta da transferência, informando que o Manchester United vai pagar 11 milhões de euros (ME) pelo técnico, além de os ‘leões’ terem “um benefício de 1,658 ME relativos à extinção de direitos de crédito, registados como passivos e passivos contingentes, em consequência da revogação e renegociação de contratos referentes a comissões de intermediação”.

O antigo médio ruma ao mais importante campeonato do mundo aos 39 anos, após apenas sete temporadas como treinador, num percurso iniciado no Casa Pia e com passagem pelo Sporting de Braga, antes de, em 2019/20, chegar aos ‘leões’, a troco dos 10 milhões de euros da cláusula de rescisão.

Rúben Amorim assinou um contrato válido até junho de 2027 pelos ‘red devils’, que, após nove jornadas, ocupam a 14.ª posição da Premier League, com 11 pontos, a 12 dos rivais e tetracampeões Manchester City, que lideram.