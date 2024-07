As madeirenses Telma Encarnação e Fátima Pinto foram selecionadas para os jogos de qualificação para o Euro2025.

Fátima Pinto, aliás, regressa à convocatória, assim como Tatiana Pinto e Ana Capeta, trio que tinha ficado de fora da anterior jornada dupla com a Irlanda do Norte, em março, devido a problemas físicos, rendendo agora as centrocampistas Andreia Faria, do Benfica, e Beatriz Cameirão (sem clube) na lista.

“Acelera alguns processos e ajuda no pouco tempo de trabalho que iremos ter para a preparação dos jogos. Fruto da paragem longa até aos play-offs, fez sentido o regresso de algumas jogadoras para que não estejamos mais de seis meses sem elas. Será para acelerar a preparação desta dupla jornada e olhar já um bocado para a preparação do play-off e faz sentido termos aqui as jogadoras mais habituais”, frisou Francisco Neto.

Em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador explicou que, apesar de ser uma altura complicada devido ao período de férias e às mudanças de clubes de várias jogadoras, o objetivo de assegurar a subida de divisão mantém-se.

“Temos uma equipa altamente ambiciosa e elas querem sempre mais. Para a Bósnia, é um jogo muito importante e vamos apanhar condições climatéricas complicadas, pois Zenica é uma cidade quente e a hora do jogo não será fácil. Há uma incógnita sobre a forma como podemos dar resposta às exigências do jogo. Queremos muito conquistar os três pontos e voltar a ter boas exibições. É com esse pensamento que vamos para a Bósnia, pensando também que estamos a um ponto da subida de divisão”, expressou.

Alcançado já o primeiro objetivo da qualificação para o play-off de acesso ao Euro2025 de futebol, a seleção portuguesa precisa de apenas um ponto para garantir o primeiro lugar do Grupo B3 da Liga das Nações, que permite aceder à divisão principal da prova.

“Confiamos em várias jogadoras e temos conseguido distribuir minutos. Elas merecem e dão essa resposta. A nossa ideia é preparar o máximo de jogadoras possível. Temos variado muito o ‘onze’ inicial, mas não olhamos só para isso. Mais do que os minutos que vamos dar, queremos preparar o máximo de jogadoras durante o estágio”, disse.

Francisco Neto abordou ainda o eventual interesse dos espanhóis do FC Barcelona na contratação da benfiquista Kika Nazareth, com a comunicação social a dar conta de um possível negócio na ordem dos 500 mil euros, que seria um recorde português.

“A informação que temos até agora é de que a Kika ainda tem contrato com o Benfica. A acontecer, será o reconhecimento internacional da jogadora portuguesa e da grande campanha que o Benfica tem feito na Liga dos Campeões, mostrando que as jogadoras têm competência para jogar em qualquer clube. É sempre algo muito positivo”, atirou.

Portugal visita a Bósnia-Herzegovina em 12 de julho, em Zenica, a partir das 18:00 (horas em Lisboa), na quinta ronda do Grupo B3, recebendo a congénere de Malta em 16 de julho, à mesma hora, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, para a derradeira jornada do grupo.

A equipa das ‘quinas’ lidera, com 12 pontos, com a Bósnia-Herzegovina em segundo, com seis, a Irlanda do Norte em terceiro, com quatro, e Malta em último, só com um.

Lista das 26 convocadas:

- Guarda-redes: Inês Pereira (sem clube), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Sierra Cota-Yarde (Southern Methodist University, EUA).

- Defesas: Lúcia Alves (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Joana Marchão (Servette, Sui), Alícia Correia (Sporting), Ana Seiça (Tigres, Mex), Ana Borges (Sporting), Carole Costa (Benfica) e Diana Gomes (Sevilha, Esp).

- Médios: Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Dolores Silva (Sporting de Braga), Andreia Norton (Benfica), Ana Rute (Sporting de Braga), Joana Martins (Sporting), Tatiana Pinto (sem clube), Fátima Pinto (Sporting) e Kika Nazareth (Benfica).

- Avançadas: Ana Dias (Portland Thorns FC, EUA), Ana Capeta (Sporting), Diana Silva (Sporting), Telma Encarnação (Marítimo), Carolina Mendes (sem clube), Jéssica Silva (Benfica) e Stephanie Ribeiro (Pumas, Mex).