Madeirense Pelágio no Chaves até 2028

O Desportivo de Chaves anunciou hoje a contratação em definitivo do médio madeirense Pedro Pelágio, após uma época de empréstimo pelos cipriotas do Paphos FC, com o jogador a assinar pelo clube da II Liga de futebol até 2028.

O internacional pela seleção portuguesa de futebol de sub-19 e sub-20 assinou contrato com o emblema transmontano por três anos, num acordo válido até ao final da época 2027/28, adiantou à Lusa fonte do clube.

Pelágio prepara-se para cumprir a segunda temporada consecutiva ao serviço do Desportivo de Chaves, depois de ter participado em 29 jogos com a camisola ‘azul-grená’ em 2024/25.

Em declarações reproduzidas pela SAD transmontana, o médio de 25 anos garantiu que o plantel tudo fará para tentar devolver o emblema “à elite do futebol português”.

Natural do Funchal, Pelágio fez toda a formação no Marítimo, clube no qual chegou à equipa principal, antes de se mudar para o Chipre, primeiro cedido e, depois, a título definitivo.

Antes de rumar a Trás-os-Montes, passou pelo Dubai United, por empréstimo dos cipriotas.

Para a nova temporada, o Desportivo de Chaves já tinha assegurado as renovações do guarda-redes Vozinha, dos defesas Aarón Romero e Bruno Rodrigues, do avançado Wellington Carvalho, bem como a contratação dos guarda-redess Marko Gudzulic (ex-Estrela da Amadora) e Thiago Pereira (ex-Vizela), dos defesas Ricardo Alves (ex-Tondela) e Tiago Simões (ex-1.º Dezembro) e dos avançados Roberto (ex-Tondela) e Reinaldo (ex-Santa Clara).

Os transmontanos iniciam hoje os trabalhos de preparação da temporada 2025/26 com uma sessão aberta ao público, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.