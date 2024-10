Bom dia!

Bruno Freitas é o treinador de guarda-redes do FC Noah, equipa que surpreendeu a Europa futebolística ao atingir a fase regular da Liga Conferência, eliminando, entre outros, os gregos do AEK de Atenas. Em solo arménio desde julho, mostra-se feliz com a experiência e considera ao JM que a equipa tem condições para “atingir a fase a eliminar”. “Temos de fazer pela vida”, aponta.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a seleção. João Neves diz não ter lugar garantido. Jovem médio do PSG alerta para a forte concorrência na seleção. Palhinha falha arranque por motivos pessoais, Tomás Araújo rende lesionado Gonçalo Inácio.

Por cá, Rúben Macedo lamenta adiamento do jogo do Nacional contra o Benfica e problema físico condiciona utilização de Danilovic no Marítimo.

Já nos sub-21, Fábio Silva quer celebrar já a qualificação para o ‘Euro’.

Saiba ainda que boicote à Liga masculina de basquetebol continua irredutível.

