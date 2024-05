Está de volta o Madeira Roller Marathon, que volta a incluir outras duas provas, apostando numa descentralização.

Mais precisamente, a Biosfera Roller Skate, no Faial 30 e 31 maio e Calheta Roller skate a 1 junho.

“Este ano, temos novamente uma lista de luxo, destacando Nil Llop (Espanha), Campeão do Mundo e medalhado nos Jogos Olímpicos da Juventude, Aura Quintana, colombiana que é Campeã do Circuito Mundial Maratonas. O contingente italiano com Daniel Niero, italiano, Campeão do Mundo de júniores e 8x Campeão da europa, que ultimamente tem estado dedicado ao Gelo, Edda PALUZZI Campeã europeia e medalhada no mundial. Do Paraguai, Julio Ortiz, Vice- campeão do Mundo e medalhada na última Maratona Mundial eFran Vanhoutte que é medalha de Bronze no último Campeonato do Mundo.

O Madeira Roller Marathon, que está novamente incluído na World Inline Cup, sendo a etapa de abertura do circuito mundial, que passará por Rennes, Harbin, Berna, Berlim e Sarasota nos Estados Unidos da América.

No total, estão inscritos, até à presente data, 156 atletas, divididos por vários países”, informa nota às redações.