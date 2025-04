A Seleção Nacional Feminina de Futebol vai encerrar a fase de grupos da Liga das Nações na Madeira, num confronto frente à Bélgica agendado para o próximo dia 3 de junho, com local confirmado: o Estádio do Marítimo, no Funchal.

A decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em escolher o recinto do CS Marítimo representa não só um voto de confiança na qualidade das infraestruturas madeirenses, como também um reconhecimento do empenho regional na promoção do desporto, em especial do futebol feminino.

Carlos André Gomes, presidente do CS Marítimo, recebeu os representantes federativos com entusiasmo e destacou “o orgulho do emblema verde-rubro em receber este importante jogo da Seleção Nacional”.