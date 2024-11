A Madeira está a preparar-se para receber a 11.ª cerimónia do ‘World Golf Awards 2024’ onde vão estar presentes vários nomes sonantes da modalidade. O momento alto terá lugar no dia 22 de novembro, no Savoy Palace, no Funchal.

Chris Frost, diretor geral do World Golf Awards, afirma que o entusiasmo está a crescer e releva o facto de a Madeira ser uma ilha “abençoada” com um clima “tropical sublime, uma cultura fascinante, uma deliciosa comida gourmet e uma incrível flora e fauna – tornando-a no destino perfeito para a prática do golfe”, releva.

Já Eduardo Jesus, secretário regional da Economia, Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, congratula-se pela escolha da Região para ser o palco do evento. “É com grande prazer que a Madeira acolhe este evento, dando-nos a oportunidade de nos afirmarmos como um destino de golfe, alinhando-nos com a trabalho realizado pelo Gabinete de Promoção da Madeira, que estruturou o produto golfe e começou a promovê-lo como nunca antes no arquipélago”, destacou.