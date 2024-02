Bom dia!

A atleta, de 15 anos, e a treinadora e mãe Sheila Rodrigues foram as primeiras convidadas do ciclo de conversas ‘Plaza Com’. A campeã mundial de juniores em patinagem artística sonha com mais títulos, mas também quer deixar uma marca que sirva de exemplo.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Futebol. Telma marca e Fátima assiste na goleada da seleção nacional à Coreia do Sul.

Por cá, e no Nacional, Tiago Margarido avisa que o ponto está “bastante caro”.

Quanto ao futebol juvenil, Laura Luís enaltece aposta no feminino do São Vicente Cup.

Saiba ainda que Rosa Martins e Bernardo Teixeira destacaram-se em Machico no duatlo e no andebol há mais atletas madeirenses nas seleções nacionais.

Tudo isto e muito mais na sua edição de hoje do JM Madeira.