A jovem patinadora do Santacruzense, Madalena Costa, junta-se ao futebolista Cristiano Ronaldo, habitual presença nos Prémios Desportista do Ano, atribuídos pela Confederação do Desporto de Portugal.

Madalena está indicada na categoria ‘Promessa’, integrando um restrito leque de cinco jovens que se destacaram em diferentes modalidades.

Já Cristiano Ronaldo entra na categoria de Atleta Masculino.

A 28.ª Gala do Desporto realiza-se no dia 26 deste mês. Tem início às 19 horas, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, e é considerada a grande festa do desporto nacional e de todas as federações desportivas.

As votações já estão ativas. Os interessados poderão votar através deste link.