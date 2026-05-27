Madalena Costa e Alípio Silva galardoados na Gala do Desporto

Fram quatro os madeirenses nomeados, pela Confederação do Desporto de Portugal, para os prémios de melhores do ano de 2025, que ontem foram atribuídos durante a 29.ª edição da Gala do Desporto. A patinadora artística Madalena Costa foi eleita como Atleta Feminino do Ano e o técnico de patinagem de velocidade Alípio Silva foi galardoado como Treinador do Ano.
Por sua vez, a patinadora de velocidade Jéssica Rodrigues falhou a eleição para Atleta Feminino e o canoísta Bernardo Pereira para Jovem Promessa.
Madalena Costa, a primeira portuguesa campeã mundial de seniores de patinagem artística estilo livre, venceu o prémio de Atleta Feminina de 2025, destacando-se da sua antecessora na distinção, a judoca Patrícia Sampaio.
Concorriam ao mesmo prémio Agate de Sousa, sexta no Mundial Tóquio2025 no salto em comprimento, a patinadora Jéssica Rodrigues, campeã mundial júnior de patinagem de velocidade no gelo em 2025, e a surfista Yolanda Hopkins, que se apurou para o circuito mundial.
“A patinagem artística é um desporto muito pequeno em Portugal, sem grande representação e apoio, mas acredito que as minhas conquistas têm dado e trazido mais divulgação, conhecimento e mais praticantes para o meu desporto. Vou continuar a trabalhar, a trazer títulos e esperar que um dia o desporto que pratico seja olímpico, e tenha mais praticantes e, depois, mais reconhecimento no país”, afirmou Madalena Costa.
Por sua vez Alípio Silva, que orientou a patinadora Jéssica Rodrigues rumo ao título mundial júnior de patinagem de velocidade, foi o preferido entre os nomeados para Treinador do Ano em detrimento de Bino Maçães (seleção sub-17 masculina de futebol), Paulo Freitas (seleção masculina de hóquei em patins), Gabriel Mendes (seleção masculina de ciclismo) e Alan Cavalcanti (seleção feminina de futebol de praia), e não escondeu a surpresa pelo feito.
“Não esperava vencer, de todo. Venho de uma modalidade com pouca expressão em Portugal, pelo que achar que tinha ganho este prémio seria brutalmente estúpido. Por isso, estar aqui está a ser uma grande surpresa”, admitiu Alípio Silva.
*com Agência Lusa
Há um ponto em que praticamente todos concordamos: a habitação tornou-se um dos maiores problemas sociais da atualidade. Comprar casa virou um exercício...
Por opção e necessidade tendo a acreditar na Humanidade e na sua boa-fé. Infelizmente, esta minha caraterística é posta em causa demasiadas vezes, nomeadamente...
Recentemente, a minha rotina mudou sem aviso. Era suposto sair do trabalho ao meio-dia e meia, mas os planos anteciparam-se. Ia fazer uma carga, mas tinha...
...ou Balthesar Dias, como se escrevia nos documentos da época. E porquê “página branca”? Porque a preocupação com o presente e a obsessão pelo futuro...
Ao contrário do PS, que nunca entendeu a importância da defesa da Autonomia e dos interesses da Região perante Lisboa – o que explica, em parte, a sucessão...
Durante séculos, a justiça fazia-se perante a multidão. No centro das cidades, nas praças, junto aos mercados ou aos pelourinhos, homens e mulheres eram...
Assinala-se, em Portugal, no penúltimo sábado de maio, o Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade. Uma data oportuna para alertar para os números preocupantes...
O JN referia na sua edição de 01.05.2026 que o número de trabalhadores com dois ou mais empregos, em Portugal, atingiu em 2025 um valor recorde, com um...
A resiliência, a capacidade de adaptação, a versatilidade... Foram algumas das palavras repetidas no Dia do Empresário promovido pela ACIF. Conceitos modernos,...
António fez 80 anos ontem. É um homem culto, abrasado pela lucidez. Já não se inquieta com a proximidade do fim que a sua idade espreita. Incendiou os...
O terceiro episódio da Casa da Luz é focado no consumidor, com especial atenção à experiência e às necessidades do cliente.
Desta vez, o convidado é Davide...
Fram quatro os madeirenses nomeados, pela Confederação do Desporto de Portugal, para os prémios de melhores do ano de 2025, que ontem foram atribuídos...
Alexandre Fernandes, coordenador da União dos Sindicatos da Madeira (USAM), espera conseguir uma “grande greve geral” no próximo dia 3 e para isso já foram...
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje “pulverizar” Omã, um aliado do seu país, confundindo aparentemente este sultanato da península...
O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através da Direção Clínica e da Direção do Internato Médico, promoveu hoje a componente prática...
A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR)...
O Nikkei, restaurante de cozinha asiática contemporânea integrado no The Reserve, apresenta no próximo dia 30 de maio um jantar sensorial exclusivo que...
A EB1/PE/C da Ponta do Sol, no edifício da Madalena do Mar, realizou hoje uma atividade intitulada ‘Exploradores do Mar, pode ou não pode, o Mar vai Contar’,...
As companhias aéreas do Grupo SATA estão a proceder a ajustamentos na sua operação com o objetivo de reduzir os constrangimentos para os passageiros com...
O SANAS realizou, na noite de ontem e madrugada de hoje, uma missão de salvamento com uma duração superior a oito horas e que envolveu cerca de 65 milhas...
A madeirense Ana Isabel Nunes estará presente na Feira do Livro de Lisboa para uma sessão de autógrafos dedicada à promoção do seu conto ‘O Meu Abismo’,...