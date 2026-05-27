Madalena Costa e Alípio Silva galardoados na Gala do Desporto

Fram quatro os madeirenses nomeados, pela Confederação do Desporto de Portugal, para os prémios de melhores do ano de 2025, que ontem foram atribuídos durante a 29.ª edição da Gala do Desporto. A patinadora artística Madalena Costa foi eleita como Atleta Feminino do Ano e o técnico de patinagem de velocidade Alípio Silva foi galardoado como Treinador do Ano.

Por sua vez, a patinadora de velocidade Jéssica Rodrigues falhou a eleição para Atleta Feminino e o canoísta Bernardo Pereira para Jovem Promessa.

Madalena Costa, a primeira portuguesa campeã mundial de seniores de patinagem artística estilo livre, venceu o prémio de Atleta Feminina de 2025, destacando-se da sua antecessora na distinção, a judoca Patrícia Sampaio.

Concorriam ao mesmo prémio Agate de Sousa, sexta no Mundial Tóquio2025 no salto em comprimento, a patinadora Jéssica Rodrigues, campeã mundial júnior de patinagem de velocidade no gelo em 2025, e a surfista Yolanda Hopkins, que se apurou para o circuito mundial.

“A patinagem artística é um desporto muito pequeno em Portugal, sem grande representação e apoio, mas acredito que as minhas conquistas têm dado e trazido mais divulgação, conhecimento e mais praticantes para o meu desporto. Vou continuar a trabalhar, a trazer títulos e esperar que um dia o desporto que pratico seja olímpico, e tenha mais praticantes e, depois, mais reconhecimento no país”, afirmou Madalena Costa.

Por sua vez Alípio Silva, que orientou a patinadora Jéssica Rodrigues rumo ao título mundial júnior de patinagem de velocidade, foi o preferido entre os nomeados para Treinador do Ano em detrimento de Bino Maçães (seleção sub-17 masculina de futebol), Paulo Freitas (seleção masculina de hóquei em patins), Gabriel Mendes (seleção masculina de ciclismo) e Alan Cavalcanti (seleção feminina de futebol de praia), e não escondeu a surpresa pelo feito.

“Não esperava vencer, de todo. Venho de uma modalidade com pouca expressão em Portugal, pelo que achar que tinha ganho este prémio seria brutalmente estúpido. Por isso, estar aqui está a ser uma grande surpresa”, admitiu Alípio Silva.

*com Agência Lusa