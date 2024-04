No âmbito do Dia Mundial da Dança, esta segunda-feira, dia 29 de abril, os alunos do 1º ciclo dos estabelecimentos de ensino do Concelho de Machico irão reunir-se junto ao Largo do Igreja a fim de apresentarem um espetáculo de dança.

Também com o intuito de assinalar a data, o Centro de Atividades e capacitação para a Inclusão (CACI - Machico) e a Universidade Sénior irão participar na iniciativa, que conta com o apoio do Município.