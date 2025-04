Bom dia!

Apesar da pouca preparação, o madeirense sagrou-se campeão nacional de skyrunning no passado domingo com as cores da Galomar. Ao JM, revela que os próximos objetivos passam por terminar o MIUT e garantir um lugar nos 10 primeiros no Campeonato da Europa.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. No Nacional, José Gomes afirma: “Somos obrigados a vencer o Gil Vicente”. Já no Marítimo, Danilovic regressa às opções de Ivo.

Saiba ainda que Barcelona e PSG espreitam as ‘meias’ na Champions e que nos veteranos Elmano Santos pede ‘fair-play’.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!