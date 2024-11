A seleção espanhola de futebol vai homenagear os cidadãos afetados pelo fenómeno meteorológico DANA nos dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações, frente a Dinamarca e Suíça, revelou hoje a federação daquele país (RFEF).

“Os afetados pelo DANA vão ser homenageados pela seleção espanhola com uma camisola especial dedicada a todas as vítimas. Os nomes de todas as cidades afetadas vão estar na camisola com que a Espanha irá para o Estádio Heliodoro Rodríguez López, em Tenerife, na segunda-feira, antes do confronto com a Suíça”, pode ler-se no sítio oficial do organismo na Internet.

A RFEF adianta que no encontro com os nórdicos, na sexta-feira, em Copenhaga, para a quinta e penúltima jornada do Grupo A4, a mensagem ‘nós jogamos por vocês’ vai estar estampada nas camisolas de aquecimento dos ‘eleitos’ de Luis de la Fuente, que chamou o avançado do FC Porto Samu Omorodion.

A ‘Roja’, campeã em título, já assegurou a passagem aos quartos de final da Liga das Nações, contabilizando 10 pontos, na liderança da ‘poule’ 4, contra os sete da Dinamarca, segunda colocada, e quatro da Sérvia, terceira. A Suíça é última com apenas um.

A seleção espanhola de sub-21 também se juntará à ação solidária e vai apresentar-se em Albacete com mensagem idêntica de solidariedade e apoio de todo o futebol espanhol a uma das províncias afetadas pelo DANA.

O fenómeno meteorológico causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos de Espanha, sobretudo na costa do Mediterrâneo, provocando prejuízos avultados.

Os serviços meteorológicos de Espanha emitiram um aviso laranja [o segundo mais grave] para várias regiões da Comunidade Valenciana, por causa de uma nova uma “depressão isolada em níveis altos”.

Além das vítimas mortais, o temporal de outubro causou danos em infraestruturas de abastecimento, comunicações e transportes. Nas zonas afetadas permanecem mais de 7.000 militares e 10.000 elementos da Polícia Nacional e da Guarda Civil.