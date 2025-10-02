Liga Europa: SC Braga é a primeira equipa lusa a vencer na casa do Celtic

O Sporting de Braga tornou-se hoje a primeira equipa portuguesa a vencer no reduto do Celtic nas taças europeias de futebol, à 13.ª tentativa, em encontro da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa.
Ricardo Horta, aos 20 minutos, e o suplente espanhol Gabri Martínez, aos 85, marcaram os tentos da histórica vitória dos ‘arsenalistas’.
No Celtic Park, em Glasgow, apenas o Boavista, em 2002/03, com um empate a um golo, e o Benfica, em 2012/13, ao conseguir uma igualdade a zero, não tinham perdido, com as restantes 10 visitas lusas a saldarem-se por derrotas.
Em casa, o Celtic tinha batido três vezes o Benfica, duas o Sporting e o Boavista, uma o Leixões, uma o Vitória de Guimarães, uma o FC Porto e uma o Sporting de Braga.
O Leixões foi o primeiro a jogar fora com o Celtic e perdeu por 3-0, na primeira eliminatória da Taça UEFA de 1964/65, seguindo-se o Benfica, que foi derrotado por idêntico resultado na Taça dos Campeões de 1969/70.
O Boavista foi a terceira equipa a jogar na casa do Celtic, na segunda ronda da Taça das Taças de 1983/84, e fez pouco melhor, perdendo por 3-1, seguindo-se duas visitas do Sporting, ambas para a segunda eliminatória da Taça UEFA: foi goleado por 5-0 em 1983/84 e perdeu por 1-0 uma década depois.
Em 1998/99, na primeira ronda da Taça UEFA, o Vitória de Guimarães também perdeu, por 2-1, enquanto o FC Porto caiu por 1-0 na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2001/02.
O Boavista jogou no Celtic Park em 2002/03, nas meias-finais da Taça UEFA, e, à oitava visita lusa, foi o primeiro a não perder, num empate 1-1 que acabou por ser ‘curto’ para chegar à final, pois, em casa, no Estádio do Bessa, perdeu por 1-0, vendo os escoceses rumarem à decisão que perderiam para o FC Porto, em Sevilha.
Consecutivamente em 2006/07 e 2007/08, na fase de grupos da ‘Champions’, o Benfica perdeu por 3-0 e 1-0, respetivamente, enquanto em 2010/11, na terceira pré-eliminatória da mesma prova, o Sporting de Braga perdeu por 2-1.
Na anterior visita, em 2012/13, na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica tinha empatado a zero, mas, desta vez, o Sporting de Braga fez melhor e selou a primeira vitória lusa na casa do Celtic, à 13.ª tentativa, sendo que também nenhuma equipa tinha conseguido marcar dois golos no reduto dos ‘católicos’.
A vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública. Porém, a falta de adesão à vacinação não implica apenas risco de doença: traduz-se em vidas...
Portugal vive, desde 1976, na contradição de proclamar Autonomia às suas regiões atlânticas enquanto mantém sobre elas o peso de uma centralização financeira...
Nasci na Madeira, um cantinho no céu, isolado para o bom e para o mau. Longe das guerras, com acesso a educação, saúde e perspetiva de futuro. Mas no mesmo...
O “Barómetro do Poder Local” de 2025, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, revela os seguintes dados: 83% dos inquiridos têm uma imagem positiva das...
Há chavões que a direita radical portuguesa conseguiu instituir, usando a técnica que lhe é característica: mentir. Dizem que os partidos democratas em...
No artigo anterior com igual título pretendeu-se sensibilizar para a adopção consciente de um cão e das muitas implicações desta decisão. Mas há mais a...
DE LETRA E CAL
Confesso que, nos últimos anos, o mundo tem sido uma surpresa, mas pela negativa. Nunca perdi a capacidade de me espantar com o mundo, mas esta capacidade...
Estamos a poucas semanas das eleições autárquicas, marcadas para 12 de outubro, e volta a instalar-se a sensação de que as câmaras municipais se transformaram...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
Por um instante julguei reconhecer o tempo abatido sobre o meu corpo. Pude, no espaço de uma fresta muito íngreme, desejar o vapor de uma veia arrefecida,...
O Afeganistão em 2014 era um palco de tragédias em série. A pior delas? A segurança, ou melhor, a falta dela. Os talibãs, esses zelotas sanguinários, controlavam...
O XRP é conhecido por suas transferências rápidas e de baixo custo, tornando-se uma opção popular para pagamentos internacionais. Agora, com a adição do PlanMining, cada vez mais detentores...
Milhares de pessoas saíram hoje à rua para protestar contra a detenção dos cerca de 500 ativistas que seguiam na Flotilha Global Sumud rumo à Faixa de...
Um golo de Rodrigo Mora, aos 89 minutos, garantiu hoje ao FC Porto a segunda vitória na fase de liga da Liga Europa de futebol, na receção ao Estrela...
A Loja de Juventude da Nazaré foi inaugurada esta quinta-feira, 2 de outubro, num espaço situado na Rua do Brasil. A cerimónia contou com a presença da...
A DTIM tem inscrições abertas para quatro cursos relacionados com a Inteligência Artificial (IA), totalmente online e em horário pós-laboral.
‘O Futuro...
A Noir&Noivas, reconhecida loja especializada em moda nupcial, prepara-se para receber no próximo dia 01 de novembro, entre as 18h00 e as 21h00, um evento...
A ministra da Justiça disse hoje que “deve haver sempre moderação e proporcionalidade nos meios que são utilizados em qualquer investigação”, escusando-se...
Meia centena de pessoas concentraram-se esta tarde, junto ao Palácio de São Lourenço, em protesto contra a detenção, pela Marinha israelita, dos portugueses...
O Sporting de Braga tornou-se hoje a primeira equipa portuguesa a vencer no reduto do Celtic nas taças europeias de futebol, à 13.ª tentativa, em encontro...
Jorge Carvalho, candidato da coligação PSD/CDS “Funchal Sempre Melhor” à Câmara Municipal do Funchal, esteve em contacto direto com duas instituições de...
O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que acompanha de perto “a crescente militarização da Europa” e alertou que a resposta “não tardará” e...