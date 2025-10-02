Liga Europa: SC Braga é a primeira equipa lusa a vencer na casa do Celtic

O Sporting de Braga tornou-se hoje a primeira equipa portuguesa a vencer no reduto do Celtic nas taças europeias de futebol, à 13.ª tentativa, em encontro da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa.

Ricardo Horta, aos 20 minutos, e o suplente espanhol Gabri Martínez, aos 85, marcaram os tentos da histórica vitória dos ‘arsenalistas’.

No Celtic Park, em Glasgow, apenas o Boavista, em 2002/03, com um empate a um golo, e o Benfica, em 2012/13, ao conseguir uma igualdade a zero, não tinham perdido, com as restantes 10 visitas lusas a saldarem-se por derrotas.

Em casa, o Celtic tinha batido três vezes o Benfica, duas o Sporting e o Boavista, uma o Leixões, uma o Vitória de Guimarães, uma o FC Porto e uma o Sporting de Braga.

O Leixões foi o primeiro a jogar fora com o Celtic e perdeu por 3-0, na primeira eliminatória da Taça UEFA de 1964/65, seguindo-se o Benfica, que foi derrotado por idêntico resultado na Taça dos Campeões de 1969/70.

O Boavista foi a terceira equipa a jogar na casa do Celtic, na segunda ronda da Taça das Taças de 1983/84, e fez pouco melhor, perdendo por 3-1, seguindo-se duas visitas do Sporting, ambas para a segunda eliminatória da Taça UEFA: foi goleado por 5-0 em 1983/84 e perdeu por 1-0 uma década depois.

Em 1998/99, na primeira ronda da Taça UEFA, o Vitória de Guimarães também perdeu, por 2-1, enquanto o FC Porto caiu por 1-0 na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2001/02.

O Boavista jogou no Celtic Park em 2002/03, nas meias-finais da Taça UEFA, e, à oitava visita lusa, foi o primeiro a não perder, num empate 1-1 que acabou por ser ‘curto’ para chegar à final, pois, em casa, no Estádio do Bessa, perdeu por 1-0, vendo os escoceses rumarem à decisão que perderiam para o FC Porto, em Sevilha.

Consecutivamente em 2006/07 e 2007/08, na fase de grupos da ‘Champions’, o Benfica perdeu por 3-0 e 1-0, respetivamente, enquanto em 2010/11, na terceira pré-eliminatória da mesma prova, o Sporting de Braga perdeu por 2-1.

Na anterior visita, em 2012/13, na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica tinha empatado a zero, mas, desta vez, o Sporting de Braga fez melhor e selou a primeira vitória lusa na casa do Celtic, à 13.ª tentativa, sendo que também nenhuma equipa tinha conseguido marcar dois golos no reduto dos ‘católicos’.